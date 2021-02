D-day voor de kappers? Overlegcomité beslist

Verschillende sectoren kijken daarom hoopvol uit naar de beslissingen, al is het met een bang hartje. Zij hopen ofwel te kunnen heropenen ofwel vragen ze een duidelijk perspectief.

Kappers

De grote vraag waarop vandaag een antwoord komt: mogen de kappers vanaf 13 februari opnieuw de deuren openen? Twee weken geleden werd aan de sector al perspectief geboden en werd een heropening beloofd als de cijfers verbeterden. Het GEMS-expertenteam raadt een heropening nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Maar het is de politiek die de finale beslissing neemt. De kappers zelf zijn alleszins klaar voor de heropening. "Het is spannend. We hebben constructieve gesprekken gehad met de overheid over een veilige heropening en we hopen dat die voorstellen gevolgd zullen worden", aldus Charles-Antoine Huybrechts, voorzitter van sectorfederatie Febelhair. Gevreesd wordt wel dat sommige kappers het moeilijk zullen hebben met de strenge voorstellen die nu op tafel liggen, zoals het één-op-één werken, waarbij er maar één klant en één kapper tegelijk aanwezig mag zijn in de zaak. De niet-medische contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten en masseurs, zouden mogelijk vandaag ook groen licht krijgen.

Dierenparken, campings en vakantieparken

Ook voor ontspanning in eigen land werd op het vorige overlegcomité wat perspectief geboden. Zo zouden onder meer dierenparken, vakantieparken en campings opnieuw bezoekers mogen verwelkomen. Volgens Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, kan de krokusvakantie zelfs nog deels gered worden als vandaag beslist wordt dat vakantieparken en campings mogen heropenen. De sector was wel naar de Raad van State gestapt om de sluiting van vakantieparken en campings aan te vechten, omdat volgens hen het gelijkheidsbeginsel werd geschonden, aangezien andere logiesformules wel mochten open blijven.

Een andere beroepsgroep die hoopt op versoepelingen zijn de vastgoedmakelaars. Op dit moment kunnen huisbezoeken plaatsvinden, maar moet de vastgoedmakelaar buiten blijven staan terwijl geïnteresseerde kopers of huurders binnen rondkijken.

Cultuur en horeca

Andere versoepelingen lijken voorlopig niet aan de orde, al vraagt de cultuursector op 13 maart - op de verjaardagsdatum van de lockdown - te kunnen heropenen. Horeca Vlaanderen vraagt dat het overlegcomité vandaag aangeeft dat er uiterlijk op het daaropvolgende overlegcomité een indicatieve tijdslijn voor heropening van de horeca meegedeeld wordt.