Daar is de coloradokever weer: "mijn huis zag er bruin van"

Die zaten niet alleen in de landbouwvelden, ze doken ook in tuinen en woningen op. Ook elders zijn er meldingen, onder meer in Diksmuide, Desselgem en Aartrijke. Gilbert Bolle uit Ichtegem kreeg de beestjes massaal op bezoek. " Mijn huis zat bruin van de kevers. Geen 10.000, maar 100.000 of een miljoen. Ik was bang in mijn eigen huis". De gemeente liet een verdelgingsfirma komen om een zone rond het veld in de buurt te behandelen. De kevers liggen er nu met bosjes dood bij.

Aardappels

Coloradokevers zijn exoten die hier ooit in onze contreien verzeild zijn geraakt via Noord-Amerika. Ze zijn verzot op aardappelplanten en de larven kunnen zachte winters overleven door diep in de grond te kruipen. Vaak vinden ze een goede kweekplaats in de resten van een vorige aardappelteelt in maïs- of graanpercelen. Ze duiken op bij warm weer.