Het is al druk op het strand in Knokke-Heist. Overal zie je mensen in de weer om strandcabientjes te plaatsen. Van Heist tot in Het Zoute zijn er 26 concessies met beachbars en strandcabines. En vanaf vandaag mogen zij de cabines op het strand plaatsen.

De paasvakantie is de echte start van het toeristisch seizoen aan zee.

Weer muziek

Extra goed nieuws is er voor de uitbaters van strandbars. Die mogen, anders dan vorig jaar, opnieuw muziek spelen tot acht uur 's avonds.