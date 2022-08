We hebben er heel lang op moeten wachten, maar het heeft vandaag dan toch geregend in onze provincie. Lang niet overal en ook niet overal even veel. Vooral in de buurt van Roeselare is de meeste regen gevallen. Tot 40 liter per vierkante meter.

Zo is in Hooglede op korte tijd flink wat regen gevallen. Dat zien we op beelden van Noodweer Benelux. In de opslagruimte van een bedrijf bijvoorbeeld gutst het water uit de bakken naar beneden. In de buurt is tot 40 liter water per vierkante meter gevallen, op heel korte tijd.