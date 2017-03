Daar is de zon, daar zijn de lentekriebels

Want na een lange periode van grijs weer en regen was de zon eindelijk weer van de partij. Heel wat mensen kozen al voor een uitje naar zee, om te genieten van de zon maar ook van de gezonde lucht. De UGent heeft nu onderzocht maar ook bewezen dat de lucht aan onze kust gezond is. Maar dat weten de zonnezoekers aan zee dus al veel langer.