Daar is het zomeruur weer

Traditioneel wordt de klok in het laatste weekend van maart een uur vooruit gezet. Dat gebeurt om 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag en dat zomeruur geldt tot eind oktober. Daardoor zal het 's ochtends een uurtje langer donker zijn en 's avonds een uurtje langer licht.

Niet iedereen is opgezet met de huidige regeling, er bestaat zelfs een Vereniging tegen het Zomeruur. De voornaamste tegenargumenten zijn slaapproblemen en praktische ongemakken. Het zomeruur werd in 1977 oorspronkelijk ingevoerd onder het mom van energiebesparing tijdens de economische crisis, omdat de verlichting in de zomertijd een uur later kan worden aangestoken.

ZOMERTIJD ONDER VUUR

Het oorspronkelijke idee van de invoering van de zomertijd is energiebesparing omdat de verlichting in de zomer een uur later aangestoken kan worden. Maar recente studies zou aantonen dat de zomertijd ook zorgt voor een stijging van het aantal verkeersongevallen en hartaanvallen, door de verstoring van de interne klok.

Een tachtigtal Europese parlementsleden probeerden in februari van dit jaar via een stemming de zomertijd af te schaffen. Uiteindelijk is het de Europese Commissie die de knoop moet doorhakken. Europees Parlementslid Ivo Belet (CD&V) wil eerst een diepgaande evaluatie van de voor- en nadelen. Vorig najaar liet het dagelijks bestuur van de Europese Unie al verstaan dat ze de kwestie aan het onderzoeken is.

WINTERTIJD IS ECHTE TIJD

Welke tijd draagt dan de voorkeur als we toch van het gepruts met de uurwerken afwillen? Weerman Frank Deboosere is fervent voorstander van de wintertijd. Volgens hem is dit de enige standaardtijd (GMT+1), en lopen we in de zomer twee uur voor (GMT+2): "De zomertijd is zo goed als onbruikbaar in de winter, want de zon zou rond Nieuwjaar maar om kwart vóór tien 's morgens opkomen. De combinatie van duisternis, ochtendmist die een uur blijft hangen zou de ochtendspits danig in de soep doen lopen, met veel meer verkeesongevallen tot gevolg".