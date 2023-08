De Afghaanse man van 27 die aan het station van Blankenberge een jongen van 15 in de rug stak, is aangehouden voor poging doodslag. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen.

De feiten gebeurden dinsdagavond iets voor tien uur. De dader verschuilde zich nadien in de leegstaande bibliotheek naast het station. Toen de politie hem wou inrekenen, wou hij ook een agent aanvallen. Daarop schoot de politie hem in de arm. Hij mocht intussen net als de jongen van 15 het ziekenhuis verlaten. Waarom de man de jongen neerstak en of de twee elkaar kenden, is niet duidelijk.

