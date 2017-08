De verdachte van de drievoudige moord in Moere zal vanmiddag voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter voor de moord op een 39-jarige man uit Sint-Amandsberg.

Hij heeft die feiten al spontaan bekend, maar zal nu pas officieel in verdenking gesteld worden voor de moord. Zijn ex-lief Maïlys, die hij samen met haar grootouders om het leven heeft gebracht, had meermaals voor de fotograaf geposeerd, wat de dader blijkbaar niet zinde.

In Sint-Amandsberg is gisterenavond alvast een wake gehoude voor de vermoorde fotograaf. Een vijftigtal mensen kwamen in het groen opdagen, de lievelingskleur van het slachtoffer.