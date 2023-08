De politie van Brugge is op zoek naar de dader van een steekincident vanmorgen in de Smedenstraat in Brugge.

Kort na tien uur vanmorgen kreeg een man één of verschillende messteken, hij is niet in levensgevaar maar is wel naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Wat de aanleiding was voor het incident en wie de dader is, is op dit moment nog niet duidelijk.