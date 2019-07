Dader steekpartij en man die schoten lost blijven in de cel

De man die vorige week enkele schoten loste in het station van Oostende moet in de cel blijven. Hij verscheen vandaag voor de rechtbank in Brugge.

Volgens de advocaat van de schutter, een jongen van 20 uit Bredene die nu beticht wordt van doodslag, wou hij met de schoten komaf maken met een ruzie.

De twee kenden elkaar. Ze kwamen elkaar toevallig tegen in een ondergrondse fietsenbergplaats en het kwam tot een ruzie. Het was nooit zijn bedoeling van de jonge schutter om iemand te raken en hij voelt zich schuldig over de paniek en de angst die hij heeft veroorzaakt.

Steekpartij

En ook de winkeluitbater die vorige week in de buurt van de zeedijk van Oostende een andere man een messteek gaf in de buik, blijft aangehouden. De winkeluitbater pleegde naar eigen zeggen de feiten omdat hij bang was om zelf afgetroefd te worden. Aanleiding was een discussie over uitbuiting van werknemers. Patrick Bernard Martens, advocaat: “Mijn cliënt zegt: Het was hij of ik, want ik voelde mij meer dan bedreigd. Omringd door illegalen en afgedreigd door een man met een wapenstok die naar me toe kwam en duidelijk meer van plan was dan enkel een gesprek te hebben.”

Vanmorgen oordeelde de raadkamer in Brugge om zijn aanhouding met een maand te verlengen. Zijn moeder houdt intussen het winkeltje verder open.

Bekijk ook: