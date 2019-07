De dader van een steekpartij, gisteren aan het AZ Delta-ziekenhuis in Menen, is nog altijd niet gevat. Dat meldt het parket.

Slachtoffer is een 34-jarige man uit Kortrijk. Na een ruzie werd hij neergestoken met een kapotte fles. De man werd daarbij geraakt aan de halsslagader. Hij slaagde er met de hulp van een getuige in het ziekenhuis te bereiken. Zijn toestand is ondertussen stabiel. De dader is nog altijd op de vlucht. Het parket heeft een onderzoek geopend.