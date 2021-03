De dader of daders van de dodelijke steekpartij in Tielt zijn nog altijd spoorloos. Ondertussen liggen er bloemen en kaarsen aan zijn huis.

Zaterdag overleed Leander (32) bij een steekpartij in de buurt van de Markt. Hij strompelde nog naar zijn huis, maar zakte in elkaar bij het huis van zijn buurvrouw. “De bel ging,” zegt Magda Vanslambrouck. “We deden open en ze vroegen of wij iets gezien of gehoord hadden. Maar wij hadden niets gezien of gehoord. Die man lag daar. Hij is weggevoerd met de ambulance.” (lees verder onder de foto)





Leander is eigenljik van Pittem. Volgens vrienden en familie was hij een wereldverbeteraar met het hart op de juiste plaats. Het motief is voor hen dan ook een groot raadsel.