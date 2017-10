Daders zinloos geweld opgepakt en vrijgelaten

De daders van het zinloos geweld in Roeselare, waarbij zeker drie tieners zijn aangevallen, zijn opgepakt. Even dan toch, want de drie minderjarigen zijn alweer op vrije voeten.

De moeder van Yordi (13), die na schooltijd aan de Spiraalbrug in Roeselare was aangevallen, meldde gisteravond al op Facebook dat er drie daders zijn opgepakt.

Het parket bevestigt ondertussen dat er drie minderjarige verdachten aan de hand van camerabeelden van het cameranetwerk in Roeselare geïdentificeerd en opgepakt zijn. De 14-jarige verdachte die het voortouw nam in de feiten en ook gekend is bij de politiediensten voor gelijkaardige feiten werd deze namiddag voorgeleid voor de jeugdrechter. Maar die moest hem laten gaan, omdat er geen plaats voor hem was in een jeugdinstelling.

De 2 andere verdachten van 13 en 14 jaar, die een beperkter aandeel hebben in de feiten en niet gekend zijn bij de politiediensten, werden ter beschikking gesteld van het parket en werden vrijgelaten. Zij zullen zich op een later tijdstip voor de jeugdrechter moeten verantwoorden.

De drie jongeren hadden Yordi aangemaand te stoppen. De jongen negeerde dit waarop hij van zijn fiets getrokken werd en enkele rake klappen incasseerde.Yordy moest naar het ziekenhuis gebracht worden met een hersenschudding en wonden aan de mond. Later kwamen nog twee gelijkaardige gevallen aan het licht.

