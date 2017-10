Daders zinloos geweld Roeselare opgepakt

De moeder van Yordi (13), die na schooltijd aan de Spiraalbrug in Roeselare was aangevallen, meldt op Facebook dat er drie daders zijn opgepakt. Parket en politie zouden daar later vandaag meer uitleg over geven.

Drie jongeren hadden Yordi aangemaand te stoppen. De jongen negeerde dit waarop hij van zijn fiets getrokken werd en enkele rake klappen incasseerde.Yordy moest naar het ziekenhuis gebracht worden met een hersenschudding en wonden aan de mond. Later kwamen nog twee gelijkaardige gevallen aan het licht.

Wellicht hebben camerabeelden tot de arrestaties geleid.

Later vandaag meer.