Dag tegen Kanker: "luisterend oor blijft belangrijk"

Misschien heb je vandaag hier of daar een geel lintje gekregen, want het is Dag Tegen Kanker. Vooral in de ziekenhuizen steken vrijwilligers van Kom op Tegen Kanker de handen uit de mouwen.

Zo ook Nathalie Bulte, die zelf borstkanker heeft overwonnen. Zij deelde lintjes uit in het AZ Sint-Janziekenhuis, Campus Serruys in Oostende. Nathalie kreeg tien jaar geleden zelf te maken met borstkanker, maar bleef niet bij de pakken zitten.

Tijdens haar eerste chemo beslist ze om zich als vrijwilligster in te zetten voor lotgenoten. Want een luisterend oor is nog altijd belangrijk. “Over het onderwerp kanker heerst nog altijd een groot taboe. Veel mensen praten er te weinig over. Er is echt nood aan meer contact.” (lees verder onder de foto)

En ondanks de positiviteit die Nathalie eruit haalt, is de strijd nog niet ten einde. “Ik mag blij zijn dat ik de ziekte heb overwonnen, maar de onzekerheid blijft.”