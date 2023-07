Dag van de Animator: "Ze verdienen een pluim, en... een ijsje"

De jongeren investeren ontzettend veel tijd in de voorbereiding, nemen ook de minder leuke taakjes op zich en werken ’s avonds nog vaak laat door. Een bedankje is dus zeker op z’n plaats. Janne Nuyts, animator in Kortrijk: "Ik heb hier altijd ook als kind gezeten en die kindjes geven u gewoon zoveel energie. En je wordt hier zo gelukkig van. En je gaat altijd met een lach op je gezicht naar huis, en dat is wel tof. Als je het niet graag doet, dan komt het niet goed hier. "

(lees verder onder de foto)

Zo’n 23.000 jongeren zorgen dagelijks voor plezier op de speelpleinen in Vlaanderen. En dat doen ze, zoals hier in Kortrijk, met hart en ziel. Ze verdienen hier zo’n 50 euro per week, een pak minder dan bij de gemiddelde vakantiejob. Maar toch kiezen deze jongeren bewust voor de speelpleinwerking. Want zonder animatoren, geen speelpleinwerking. Leon Douchi hoofdanimator: "We hebben de kans hier om dat in de vakantie te doen. En ik werk dan in de weekends tijdens school. Maar nu is het vakantie en wil ik ook een beetje genieten van mijn vakantie. En hier kan ik dat wel doen."

Om de animatoren te bedanken voor hun inzet, te bedanken, komt vandaag een ijskar langs. En dat is dik verdiend.