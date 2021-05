Dag van de Arbeid: PVDA pleit voor structurele loonsverhoging in Kortrijk

"Corona is een klassevirus dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot", zo klonk het vandaag op de happening die de PVDA in Kortrijk organiseerde. Op deze Dag van de Arbeid pleit de partij voor een structurele loonsverhoging.

1 mei is een strijddag voor de socialistische beweging, ook in Kortrijk. De Partij Van De Arbeid organiseerde er vandaag een coronaveilige happening met muziek en een mini-concert, een verwijzing naar de cultuursector die al lang dicht is, zonder vooruitzichten.

De loonsverhoging van 0,4 % en de eenmalige premie voor de sector noemt PVDA 'kruimels'; de partij pleit eerder voor een structurele loonsverhoging. Ook de pandemiewet wordt 'ondemocratisch' genoemd.

