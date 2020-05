Dag van de Arbeid: SP.A gaat langs bij Oostendse woonzorgcentra

Ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid is John Crombez met de SP.A in Oostende op ronde geweest bij de woonzorgcentra. Aan elk rusthuis is een bos rozen en een kaartje afgegeven, als bedanking voor het personeel voor hun blijvende inzet tijdens de crisis.

"Op dit Feest van de Arbeid willen we iedereen die in de frontlinie staat in de bloemetjes zetten. En dat gaan we ook letterlijk doen," aldus Crombez.

Oproep tot solidariteit

Met de actie roept SP.A de samenleving om solidair te zijn. Niet alleen tijdens deze crisis, maar ook na de pandemie moet de maatschappij meer solidariteit uitstralen, vindt de partij.

Voorzitter Conner Rousseau: "Deze 1 mei wordt een groots feest die de solidariteit in de verf zet, maar ook een startschot om van solidariteit weer iets mainstreams te maken in de toekomst."