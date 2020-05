Dag van de Arbeid: tuinconcert voor WZC Ter Walle in Menen

Op deze Dag van de Arbeid gaat de aandacht meer dan ooit naar de zorgsector. De Socialistische Mutualiteiten bedanken het personeel van de woonzorgcentra, ook in Menen.

Tijdens de coronacrisis wil de socialistische mutualiteit West-Vlaanderen de zorgkundigen extra bedanken voor de inzet, zeker op deze Dag van de Arbeid. Alle woonzorgcentra in West-Vlaanderen worden daarom vandaag verrast met rode rozen en een tuinconcert. Ook in het woonzorgcentrum Ter Walle in Menen gingen ze langs.

De woonzorgcentra zijn tijdens deze crisis het zwaarst getroffen. "We hebben gemerkt dat we daar preventief tekort zijn geschoten. Daar moeten we lessen uit trekken voor de toekomst," zegt de socialistische mutualiteit.