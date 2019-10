Dag van de Jeugdbeweging gevierd in hele provincie

Niet alleen in de centrumsteden is er trouwens gratis ontbijt voor de Dag van de Jeugdbeweging, ook in onder meer Waregem of Torhout is het al vroeg feest met gratis ontbijt.

Volg online

De festivalreporter van Focus & WTV staat vanmorgen in Brugge. Volg haar avonturen in de stories van onze Instagrampagina; @focuswtv. Verslag van de ochtend in Kortrijk zie je vanaf 12u30 op televisie, en hier online.