Dag van de mantelzorg, minister wijst op rechten

Eén op drie mensen zorgt voor een familielid of een vriend die zorgen nodig heeft. Zo iemand is een mantelzorger en die staan vandaag even in het zonnetje. Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits gaf in haar thuisstad Torhout een bos bloemen aan Ria Cafmeyer. Die zorgt voor haar dochter met het syndroom van Down. Ria Cafmeyer: "Een mooie erkenning. Zeker. En vooral ook voor de vele mensen die ik ken, die zorgen voor iemand anders. Voor hun zoon, hun dochter, ouders, broer, zus enz… Ja zeker wel."

Met hart en ziel

Veel mantelzorgers doen het met hart en ziel maar soms ook omdat het moet. Velen laten zich niet registreren waardoor ze geen extra steun krijgen terwijl ze er recht op hebben. Hilde Crevits, Vlaams Minister van Welzijn: "Als je je laat registreren, heb je recht op mantelzorgverlof, kan je ook de aanvullende mantelzorgpremie krijgen. Ik weet het, mensen doen dat echt niet voor de premies of het verlof, maar het kan soms nodig zijn. Sommige mensen ontzeggen zich veel om te kunnen zorgen en dan is die premie aardig meegenomen."

Vlaanderen voorziet voor mantelzorgers een premie tot 600 euro. CD&V dient ook een wetsvoorstel in om het mantelzorgverlof uit te breiden van 3 naar 6 maanden. Het statuut van mantelzorger kan je aanvragen bij het ziekenfonds.