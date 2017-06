Eén op tien mensen zorgt voor iemand met zorgen en die mensen staan vandaag, op de dag van de mantelzorger, in de kijker.

Meestal werkt die mantelzorger ook samen met andere professionelen zoals een arts of een verpleegkundige. Die samenwerking loopt vaak vlot maar toch kan het soms nog beter. Daarom is er nu de vraag aan de zorgorganisaties om een mantelzorgbeleid uit te tekenen. Heel wat organisaties gaan hierop in.

In het centrum van het Wit-Gele Kruis in Torhout kwamen vandaag hulpverleners en mantelzorgers samen voor een theatervoostelling met en over mantelzorgers.