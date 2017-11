Dag van de natuur in Lo-Reninge

Dit weekend kunnen natuurliefhebbers overal in West-Vlaanderen zelf de handen uit de mouwen steken en bomen planten en wilgen knotten. De bosgroep IJzer& Leie heeft in Lo-Reninge vierduizend vierkante meter nieuw bos aangeplant.

Bosgroep IJzer & Leie telt zo’n 350 leden met sympathie voor de natuur. Ze beheren 1800 hectare bos in West-Vlaanderen. De leden van de bosgroep IJzer& Leie staken op de bosplantdag in Lo-Reninge de handen uit de mouwen.

De bosgroepen hopen met acties zoals hier in Lo-Reninge om hun werking uit te breiden. Vooral in een bosarme provincie als West-Vlaanderen is er nog een lange weg af te leggen. Daarnaast werken Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië samen aan een grensoverschrijdend Europees project van herbebossing.