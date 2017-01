Vandaag weet de voormalige Wevelgemse diaken Ivo Poppe of hij later voor een assisenjury moet verschijnen, schrijft Het Nieuwsblad.

Het Gentse ­parket-generaal wil hem voor assisen slepen voor het plegen van minstens tien moorden. Die zou hij gepleegd hebben toen hij aan de slag was in het AZ Delta van Menen. In 2014 bekende hij dat hij enkele familieleden om het leven bracht toen ze terminaal ziek waren. Het gaat onder meer om zijn moeder en schoonvader. Poppe kon hun lijden naar eigen zeggen niet langer ­aanzien.