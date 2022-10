Morgen is er de internationale ‘Dag van de Witte Stok’. Dan is er wereldwijd aandacht voor mensen met een visuele beperking.

In Brugge zijn enkele jongeren van Spermalie de straat op getrokken, met de witte stok in de hand. Dat was opvallend maar ook moeilijk. Met de wandeling willen ze dan ook wat meer begrip vragen voor waar zij door hun visuele beperking moeite mee hebben. Bekijk de video hierboven.