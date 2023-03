Dag Van De Zorg: Leerlingen draaien mee in ziekenhuis

Leerlingen uit het middelbaar warm maken voor een graduaatsopleiding in de zorg. Dat is wat hogeschool Vives deze week doet, naar aanleiding van de dag van de Zorg, nu zondag.

De hele week draaien scholieren uit het middelbaar enkele uren mee met een echte student-stagiair, tijdens een zogenoemde ‘stage-takeover’. Eén van de stageplekken is het AZ Sint-Jan Ziekenhuis in Brugge.

In duo

Axana en Anouchka op stap in de pijnkliniek van het AZ Sint-Jan in Brugge. Axana is laatstejaarsstudent graduaat verpleegkunde aan hogeschool Vives, en volgt hier stage.

"Ik heb 7de jaar thuis- en bejaardenzorg gedaan en al in een ziekenhuissetting gewerkt. Omdat ik graag met mensen werk en een luisterend oor biedt. Ik wil verpleegkundige worden omdat ik dan de handelingen kan doen".

Anouchka volgt het zevende jaar kinderzorg in MIA-Brugge. Zondag is het de dag van de zorg en ze mag vanmiddag meelopen met Axana.

"Ik wil graag verpleegkundige verder studeren om in de pediatrie te werken".

"Alle handen zijn welkom"

Door corona kregen de populaire zorgopleidingen een tik. Alle handen zijn dus welkom, ook laatstejaars uit het middelbaar.

"Zij hebben ook geen zicht over hoe het ziekenhuisleven in elkaar zit. Het is positief dat ze al eens kunnen proeven van hoe het er hier aan toe gaat", zegt Laurens Batseleer van de Pijnkliniek AZ Sint-Jan Brugge.

Een HBO5-opleiding verpleegkunde duurt 3 jaar, met veel stages op de werkvloer.