Dag van de Zorg promoot resem jobs

Zorginstellingen konden na twee jaar opnieuw hun deuren openen op de Dag van de Zorg. AZ Delta in Roeselare, een van de ongeveer 50 West-Vlaamse organisaties die deelnam, kreeg zo'n 4.000 bezoekers over de vloer.

Op de Dag van de Zorg mag het publiek over de schouders van het medisch personeel meekijken. Dit jaar staat de opendeurdag natuurlijk ook in het teken van de talloze vacatures in de sector. In de thuisverpleging is er bijvoorbeeld een personeelstekort van 10 procent. Ook na de coronazorgen van de voorbije twee jaar hebben de zorgkundigen de aandacht op deze bijzondere dag verdiend.

Voor het AZ Delta in Rumbeke is het hun eerste Dag van de Zorg. De campus bestaat nog maar twee jaar. Het ziekenhuis maakt deel uit van het netwerk van AZ Delta dat op vier verschillende locaties bijna 1.400 bedden en 4.000 medewerkers verzameld. Voorlopig hebben ze er het coronavirus onder controle, want op intensieve zorgen liggen er geen patiënten meer. 25 zieken zijn wel nog opgenomen, maar zij zijn er over het algemeen minder erg aan toe dan tijdens de eerste golf.