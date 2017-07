Sinds vandaag is in Beselare bij Zonnebeke "De Heksengazette" weer open.

Dat is de dagbladhandel die in januari tijdelijk de deuren sloot omwille van wegwerkzaamheden in de buurt. De winkel was al die tijd gesloten omdat er geen doorgaand verkeer mogelijk was. Uitbater Lien Lefevre voelde dat in haar portemonnee en besloot dan maar haar deuren dicht te houden. Nu maar hopen dat haar vaste klanten de weg naar haar dagbladhandel weer vinden.