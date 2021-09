Dagelijkse patrouilles tegen grafschennis in Oostende

Wijkagenten (op elektrische scooters) en gas-ambtenaren zullen dagelijks patrouilleren op de vier begraafplaatsen in Oostende. Zo wil de badstad vandalisme en grafschennis tegengaan. Wie op heterdaad betrapt wordt, riskeert een boete en een gevangenisstraf.

In anderhalf jaar tijd kreeg de politie 7 meldingen van overlast op de begraafplaatsen. Zo was er sprake van grafschennis, samenscholingen, vandalisme en hondenpoep. Om deze incidenten te counteren rekent de stad voortaan op de lokale politie en gas-ambtenaren. “Met regelmatige patrouilles op elektrische scooters is de politie snel ter plaatse als het nodig is”, stipt burgemeester Bart Tommelein aan.

Gevangenisstraf

“Grafschennis is een misdrijf waar je niet alleen een geldboete, maar zelfs een gevangenisstraf voor kan krijgen. Wie dit opmerkt, vragen we om steeds de politie te verwittigen”, aldus Tommelein. “De gemeentelijke sanctieambtenaren hebben een planning met dagelijkse rondes. De vaststellingen worden bovendien in een register bijgehouden”, vult schepen van Gemeenschapswachten Maxim Donck aan.