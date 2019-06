Dagenlang in ziekenhuis na steek giftig visje in Knokke-Heist

Een vrouw uit Antwerpen ligt al sinds woensdag in het ziekenhuis, na een steek van de kleine pieterman in Knokke-Heist. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De vrouw deed een extreme reactie op het gif van de vis.

De pieterman is één van de meest giftige diersoorten in Europa, en komt steeds vaker voor aan onze kust, door de opwarming van het zeewater. De steken zijn pijnlijk, maar de allergische reactie van de vrouw is wel uitzonderlijk.

Wellicht is ze begin vorige week al gestoken, maar woensdag werd ze onwel en ’s avonds is ze opgenomen op de spoedafdeling in Knokke-Heist. Ze moest er een operatie ondergaan. Hoelang ze nog in het ziekenhuis moet blijven, is nog niet duidelijk.

