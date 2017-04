Dagjesmensen zitten vast op de trein

Het treinverkeer tussen Brugge en Aalter is gisteravond zwaar verstoord geweest na een ongeval aan het station van Beernem.

De onderbreking had ook gevolgen voor de dagtoeristen aan de kust, die met de trein wilden terugkeren naar het binnenland. De treinen tussen Brugge en Gent werden zoveel mogelijk omgeleid via Deinze en Lichtervelde. Door het ongeval was ook het treinverkeer vanuit de stations van de kuststeden Oostende, Knokke en Blankenberge verstoord. De NMBS liet vervangbussen inleggen.

In Wontergem, een deelgemeente van Deinze zaten naar schatting tweeduizend mensen vast door een stilstaande trein. Het medisch interventieplan werd afgekondigd, omdat enkele mensen onwel werden. "Het was een zeer drukke trein en omdat enkele mensen tussen Tielt en Aarsele onwel werden, trokken reizigers aan de noodrem waardoor de trein tot stilstand kwam", aldus Dimitri Temmerman (NMBS).