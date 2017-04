Dagjestoeristen komen terug naar Brugge

De dagjestoeristen hebben in de eerste drie maanden van het jaar de weg teruggevonden naar Brugge, zo blijkt uit cijfers van het stadsbestuur. Een opsteker, na de serieuze dip van vorig jaar, na de aanslagen in Parijs en Brussel.

Het jaar 2015 was een recordjaar. In de eerste drie maanden bezochten toen 990.000 dagtoeristen Brugge. In het rampjaar 2016 daalde dat aantal met bijna 10 procent. Maar in de eerste drie maanden van dit jaar haalde Brugge bijna opnieuw het cijfer van 2015.

Toch is de situatie nog niet helemaal rooskleurig. Het verblijfstoerisme is nog niet hersteld. In de eerste drie maanden van 2016 was er een terugval van 13 procent overnachtingen in vergelijking met 2015. Die daling is wel wat afgeremd in 2017. Van januari tot en met maart overnachtten 162.000 toeristen in Brugge.

Brexit

“Voor de verblijfstoeristen voelen we nog de gevolgen van de aanslagen in Brussel", zegt de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Veel toeristen uit de Verenigde Staten blijven voorlopig weg. En ook de Brexit speelt een rol: Brugge is duurder geworden voor de Britten. Vroeger kwamen een derde van onze overnachtende bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk, nu is dat nog maar een kwart."