Dagjestoeristen trekken massaal richting kust: druk op Vlaamse wegen en openbaar vervoer

Dagjestoeristen trekken massaal richting kust, en dat is ook op de Vlaamse wegen te merken, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Na 9 uur ontstonden de eerste files en rond de middag is er nog steeds vertraging. Op de E40 is de hinder het grootst.

"Van Brussel naar Oostende moet je er een halfuur bijtellen omdat het verkeer op verschillende plaatsen vertraagt door accordeonfiles. Dat is al een tijdje aan de gang."

Ook druk in stations en treinen

Niet alleen op de wegen naar de kust is het zaterdag druk, ook de treinen richting het strand zitten goed vol. "We zijn al de hele ochtend de mensen aan het kanaliseren in de stations van Brussel, Gent en Brugge, en op die manier is de drukte beheersbaar", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. De avondlijke uittocht van de kust weer naar het binnenland verloopt meestal iets gespreider en zou dus in princpipe geen grote problemen mogen opleveren.

Kustbarometer kleurt oranje

Ook in de badsteden zelf is het vaak op de koppen lopen. In zowat alle grote badsteden kleurt de druktebarometer van De Kust oranje. Dat wil zeggen dat het er erg druk is. Elders valt de drukte momenteel beter mee. Raadpleeg hier de druktebarometer aan de kust.

Tussen Koksijde en De Panne is het momenteel opletten voor blauwe haarkwalletjes en oorkwalletjes die massaal aanspoelen. Ze blijven achter in de ondiepe kuilen wanneer het water zich terugtrekt. "Grote exemplaren kunnen wel netelen", zegt Luc David van Natuurpunt.