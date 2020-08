Dagjestoeristen vanaf morgen terug welkom in Knokke-Heist

Het burgemeestersbesluit dat eendagstoeristen de toegang tot het grondgebied van Knokke-Heist ontzegt, is vanaf morgen niet meer van kracht. En dat omdat de drukte en het aantal incidenten in Knokke-Heist opnieuw gedaald zijn tot een aanvaardbaar niveau om de openbare veiligheid te kunnen garanderen.

Vanaf woensdag is al wie de gemeentelijke en federale maatregelen naleeft, dus opnieuw welkom in de badplaats om er een dagje aan zee door te brengen, klinkt het in een persbericht.

"De Lokale Politie blijft in het centrum van Knokke-Heist, op de Zeedijk en op het strand hoe dan ook permanent patrouilleren om de federale en lokale coronamaatregelen en de plaatselijke dresscode strikt te handhaven. De richtlijnen worden reeds bij het binnenkomen van de kustgemeente duidelijk gecommuniceerd en streng gecontroleerd op de naleving ervan. "

Nodige burgerzin aan de dag leggen

Burgemeester Graaf Leopold Lippens: “Ik reken erop dat inwoners, tweedeverblijvers en alle bezoekers de nodige burgerzin aan de dag leggen om onze Knokke-Heistse normen en waarden die we zo hoog in het vaandel dragen, minutieus na te leven. Zeker in deze moeilijke coronacrisis is het van cruciaal belang dat iedereen de mondmaskerplicht op het hele grondgebied opvolgt, de nodige sociale afstand behoudt en alle hygiënische voorschriften in onze handels- en horecazaken in acht neemt. Dit is een essentiële vorm van respect voor uw medemens en in het bijzonder voor onze diverse kwetsbare doelgroepen en onze hardwerkende ondernemers”, aldus de burgervader.