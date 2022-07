Dagtoeristen vinden weg naar de kust: NMBS legt extra treinen in

Vervoersmaatschappij NMBS legt vandaag extra treinen om zo veel mogelijk mensen met de trein naar de kust te laten komen. In het station van Oostende is het deze ochtend al enorm druk.

Door het warme weer legt NMBS vandaag acht extra Kust-Expresstreinen in, vier heen en vier terug. Reizigers kunnen zo vanuit het hele land naar Blankenberge, De Panne, Knokke en Oostende. In die laatste is het deze ochtend trouwens al een toestroom van dagjestoeristen.

Treinen afgeschaft

Nochtans zal het ook vandaag aan zee erg warm zijn. De afgelopen dagen was het daar aangenamer door een zeebries, maar die is vandaag niet aanwezig.

Tegelijk kondigde de NMBS ook al aan dat het vandaag 34 P-treinen zou schrappen. Dat zijn treinen die alleen tijdens piekuren rijden. Het gaat om vooral oudere modellen. Ook de depannageploegen zijn versterkt.