Daikin Oostende hervat productie

De Daikin-afdeling in Oostende heeft vrijdagnamiddag na twee dagen inactiviteit de productie hervat. Samen met de Medische Dienst werkte de directie strengere maatregelen in de fabriek uit om de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers maximaal te beschermen.

Het merendeel van de maatregelen betreft het optimaliseren van de ‘social distancing’ op de werkvloer en in de ruimtes waar de medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Zo werden de werkposten zodanig ingericht dat de arbeiders op voldoende afstand van elkaar kunnen werken.

Halveren van capaciteit

In overleg met de sociale partners besliste Daikin Europe (Oostende) ook om over te gaan tot het halveren van de capaciteit van de productie vanaf volgende week maandag. Daarvoor zal het bedrijf gebruik maken van de technische werkeloosheid. Medewerkers van de betrokken lijnen zullen in twee groepen week om week aan de slag zijn, waardoor het bedrijf voor een spreiding van de aanwezigheid in de fabriek zorgt. Dit zal ook noodzakelijk zijn omwille van de vermindering van toelevering van onderdelen van een aantal leveranciers.