Daisy is meest gepassioneerde trucker

Love2Truck is een initiatief gesteund door een 8-tal bedrijven die zich engageren in en voor de transportwereld. Ze gaan opzoek naar de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België’ En dat werd Daisy Coudeville uit Aartrijke. Zij laat vier mannen achter zich.

“Ik ben uiteraard trots op mijn beroep. Het was niet zo evident om deze job te gaan doen. Mijn ouders waren er tegen dat hun enige dochter dit beroep koos. Het is pure passie die altijd aanwezig is. Mijn truck is mijn leven.”

De sector heeft het verre van makkelijk, zeker door de concurrentie met het Oostblok, en met haar erkenning wil Daisy ook eens de positieve kanten de job belichten. Ze werkt sinds vijf jaar voor het Brugse transportbedrijf De Rese.