Dak- en thuislozentelling: veel jongvolwassenen, een kwart is minderjarig

Een op de vijf dak- en thuisloze volwassenen in ons land is jonger dan 26 jaar. Dat blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting. In de drie onderzochte regio's in onze provincie is ruim een kwart zelfs minderjarig (28%).

In onze provincie werden het arrondissement Brugge, Midwest en de Middenkust gescreend. "Het stereotiepe beeld van een drugsverslaafde dakloze is achterhaald. Het gaat ook om alleenstaande moeders met kinderen, personen zonder papieren of mensen die dreigen uit hun huis te worden gezet", zegt professor Koen Hermans van de KU Leuven.

Arrondissement Brugge

In het arrondissement Brugge zijn 904 thuis-en daklozen geteld. Het grootste deel daarvan woont bij familie, in een instelling of in een opvang voor daklozen. 1 op de 4 is minderjarig. Opvallend hier is dat veel thuislozen een verleden hebben in de jeugdhulp (12%) of in de gevangenis (17%)

Zone Midwest

In de zone Midwest (Roeselaarse regio) zijn 793 dak- en thuislozen geteld. Ook hier verblijft het grootste deel bij familie, in een opvang voor thuislozen of in een instelling. Opvallend hier is dat er veel grote gezinnen thuis- of dakloos zijn.

Middenkust

Aan de Middenkust zijn 1.126 dak- en thuislozen geteld, wat veel is voor zo’n kleine regio. 339 mensen verblijven bij familie en 121 wonen in een opvang voor thuislozen. Maar er ‘wonen’ ook 37 personen in een openbare ruimte, zoals een station. De meeste volwassen dak-en thuislozen zijn geteld in Oostende (505), daarna volgen Bredene (34) en Middelkerke (33).

Natacha Waldmann, schepen van Welzijn Oostende: “De cijfers zijn nu gekend en we merken hier bepaalde tendensen op die eerder al in ons jaarrapport in kaart waren gebracht. Zo hebben we goed zicht op de doelgroep van alleenstaanden en wordt het hulpverleningsnetwerk nu al sterk ingeschakeld. Tegelijk zien we dat gezinnen vaker onder de radar blijven doordat ze opgevangen worden bij familie of vrienden. In onze regio slaapt gelukkig, anders dan in sommige andere regio’s, geen enkel kind op straat. Dit rapport biedt ons dan ook hefbomen om ons beleid bij te sturen en te versterken, samen met de partners en de lokale besturen in de regio.”

