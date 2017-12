Het dak van de schaatspiste in Waregem is ingestort. Dat is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het gewicht van de pakken sneeuw op het dak.

Door de hevige sneeuwval lag er een hoop sneeuw op het dak. De ijspiste werd ontruimd. Maar goed ook, want even later bezweek het dak onder het gewicht. (later meer)