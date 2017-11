Dakbrand maakt woning onbewoonbaar in Moere

Bij een uitslaande woningbrand langs de Molenstraat in Moere bij Gistel is er veel schade ontstaan aan een deel van het dak van een woning.

Zeker een derde van het dak is ingestort of zwaar beschadigd. Volgens de brandweer is de brand accidenteel ontstaan aan of rond een boiler. De bewoner kon zijn woning op tijd verlaten en de hulpdiensten verwittigen. Hij kon ook nog zijn wagen uit de garage rijden. De brandweer van Gistel kreeg assistentie van de collega’s van Koekelare en Oostende. De woning is onbewoonbaar door rook- en waterschade. De brandweer haalde met de ladderwagen heel wat pannen van het dak om de smeulende resten van het dakgebinte beter te kunnen blussen.