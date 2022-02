Dakdekkers hebben het razend druk met herstellingen

Dakdekkers over heel de provincie hebben het razend druk met het herstellen van de schade door de storm van gisteren.

Heel wat mensen hebben schade aan hun dak door de hevige rukwinden van gisteren tijdens de storm Eunice. Dakdekkers kunnen de telefoontjes amper bijhouden en beginnen aan de eerste herstellingen.

"Vandaag moet ik tien verschillende locaties bezoeken om de schade aan daken op te meten", vertelt dakwerker Nick Van Parys uit Ruiselede. Nick startte in 2015 als dakdekker en heeft zijn atelier in Westrozebeke. Hij heeft het razend druk omdat er nog moeilijk dakdekkers te vinden zijn. Zo werkt Nick over heel de provincie en daarbuiten.

In nog geen uur tijd heeft hij er al weer zeven telefoontjes bijgekregen. We volgen hem in Ruiselede en Schuiverskapellen, bij Tielt.