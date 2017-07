Dakloze kampeert op helling langs R8

Dat heeft de Kuurnse burgemeester Francis Benoit vastgesteld. Op de bijna ontoegankelijke talud staat momenteel een bos. Ooit zal de R8 doorgetrokken worden.

Francis Benoit op Facebook: “Ik nam een kijkje in het niemandsland en gelukkig onder begeleiding. Ik was immers benieuwd of het bos straks niet erkend wordt als echt bos. Niemandsland.... Schrijnend is de ontdekking van een dakloos persoon. Toch iemands land. Het stukje grond is eigendom van Vlaams gewest. Maar geen R8. Enkel een ontoegankelijk bos en een armoedeplek. Creatief dakloos. Geweten en getolereerd ? 2017....onze regio.”

Intussen blijkt dat het om een Tsjetsjeen gaat, die al tien jaar in ons land verblijft. Hij is bekend bij het OCMW van Kortrijk maar weigert elke begeleiding. Hij spreekt overigens perfect Nederlands.