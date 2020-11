Wie in Brugge geen dak boven z'n hoofd heeft, kan de komende maanden terecht in Den Erker in Brugge. Opvanghuis ’t Sas verhuist tijdelijk naar die locatie omdat ze meer coronaveilig is.

22 mensen kunnen er overdag even op adem komen. Als alternatief voor de voedselbedeling Poverello, die on hold staat door het coronavirus, kunnen daklozen er ook over de middag een diepvriesmaaltijd ophalen en die opeten. Het ontmoetingscentrum blijft in Den Erker tot het einde van de winter. Vanuit ’t Sas kunnen daklozen ook doorverwezen worden naar de nachtopvang of een procedure opstarten om een eigen thuis te krijgen.