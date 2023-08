Dalilla Hermans trapt campagne af voor Brugge 2030

'The art of conversation' of de kunst van het gesprek, dat is het thema voor Brugge 2030, waarmee de stad culturele hoofdstad van Europa wil worden. Eind maart is daarvoor schrijfster Dalilla Hermans aangetrokken om het project te begeleiden.

Daar kwam felle kritiek op van onder meer Vlaams Belang en N-VA, die Hermans te woke vinden. Na een moeilijke periode recht ze nu de rug en trapt ze samen met haar team de campagne af voor Brugge 2030.

Tientallen vrijwilligers gingen afgelopen nacht op pad in Brugge om overal in het straatbeeld slogans op te hangen of die met kalkverf op de stenen te spuiten. Vragen zoals: hoe is het echt? Gelachen vandaag? Of in het Brugs: Wo zieje gie preus ip? Dalilla Hermans, trajectcoördinator Brugge 2030: "Dat is bijvoorbeeld één van de vlaggen die één van onze vrijwilligers heeft gehangen. We hebben een toffe ploeg vrijwilligers bijeengezocht die zin had om die guerilla-actie mee in gang te zetten. Ze zijn dus met die vlaggen die je ook aan de gevel kan hangen, de straat opgegaan, gisteren heel laat en die hebben ervoor gezocht, als je goed zoekt in het straatbeeld, dat je vragen zal vinden. "

De banners liggen zelfs op het strand van Zeebrugge...tot op het voetbalveld in het Jan Breydelstadion.

Ophef

Bij de aanstelling van Dalilla Hermans tot trajectcoördinator van Brugge 2030 is veel ophef ontstaan, vooral uit politieke hoek. Het thema van de campagne past in die heisa. "Ik kan wel zeggen dat die commotie ergens ook wel de noodzaak van dit thema extra in de verf heeft gezet. Want we moeten praten met elkaar. Als er iets is dat duidelijk werd tijdens die heisa voor mij, was het van, ok, we moeten elkaar leren kennen. We moeten veel beter met elkaar in gesprek gaan, in plaats van dingen aan te nemen over elkaar. Dus ja, het past wel."

Nu wil Hermans en haar team vooral focussen op de kandidatuur om Brugge culturele hoofdstad van Europa te maken. "Ons doel en het doel van de stad is om die kunst en cultuur en de spirit die hier leeft heel goed te capteren en een extra push te geven. En hopelijk ook ver na dat dat bidbook naar Europa gaat, nog ver daarna positieve zaadjes te planten. En voor de rest gaan we nog niet te ver vooruitblikken."