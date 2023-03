Daling aantal onderschepte transmigranten haven Zeebrugge zet zich verder

Het aantal onderschepte transmigranten in de haven van Zeebrugge zet zich verder. Dat heeft de burgemeester van Brugge Dirk De fauw maandagavond gezegd in de gemeenteraad. "De zware investeringen in de haven lonen", klinkt het.

In West-Vlaanderen bleek het aantal onderschepte transmigranten vorig jaar al sterk gedaald te zijn. In 2018 werden 7.078 transmigranten onderschept, terwijl dat er in 2022 maar 1.065 waren. "43 procent van de intercepties gebeurde op Brugs grondgebied. Het ging vooral om transmigranten uit Eritrea, Marokko, Algerije", zegt De fauw.

Die daling zet zich ook in 2023 verder. Zo zijn er in januari en februari maar tien transmigranten onderschept in Zeebrugge. "De scherpe daling heeft te maken met de zware investeringen die gebeurd zijn op de terminals, ook in samenwerking met de UK Borderforce. Er wordt ook meer en meer gebruik gemaakt van 'smallboats' en die vertrekken vooral vanuit Frankrijk. De daling heeft in Zeebrugge ook te maken met het cameraschild", zegt De fauw.