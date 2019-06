Damme heeft mooiste bijentuin

De bijentuin van de stad Damme is de bijenvriendelijkste tuin van Vlaanderen. Dat werd bekendgemaakt op het Bijenfeest in Gent dat de ‘Week van de Bij’ feestelijk inluidt.

Damme, met als peter chocolatier Dominique Persoone uit Brugge haalde het van Beveren met als meter Britt Van Marsenille. Met deze ludieke maar oprechte wedstrijd willen de meter en peter van de ‘Week van de Bij’ samen met hun gemeente het goede voorbeeld geven. De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) deed de jurering.

Oordeel jury

De VVOG beoordeelde de tuin van Damme en Beveren op tien criteria nl. planten, beheer, installaties, sensibilisering, partners, ontwerp, biodiversiteit, aanleg, locatie en publiciteit. Het was de bijentuin in Damme die met de prijs ging lopen. De jury verkoos Damme voor zijn professionaliteit en variatie, zowel in de tuin zelf als de verschillende doelgroepen die van de tuin kunnen genieten.

Bijentuin Damme

Damme legde een tuin aan rond de bibliotheek van deelgemeente Sijsele en koos voor een gevarieerde tuin, met onder andere een verticale tuin, een rozenborder, een graveltuin, een fruittuin, enzovoort. Alle plantengroepen zijn aanwezig en zijn vakkundig gekozen voor hun bijenvriendelijkheid. Het gaat om bloemen, kruiden, vaste planten, fruit, struiken en bomen, die allemaal veel nectar bevatten.

’Week van de Bij’

De ’Week van de Bij’ zet aan tot acties ten voordele van de bijen want ze hebben onze hulp broodnodig. Mensen denken vaak dat bijen enkel kunnen overleven in een landelijke omgeving, maar niets is minder waar. Ook in de stad leven vele soorten bijen. Aan het vergroenen en bijenvriendelijk maken van de stad, kan iedereen zijn steentje bijdragen.