Damme heeft nieuwe stadsbeiaardier

Jean-Pierre Hautekiet is de nieuwe stadsbeiaardier van Damme. Hij kreeg de titel op 7 september 2022 over van Frank Deleu die sinds 2009 de beiaardconcerten in het polderstadje coördineerde.

De Damse beiaard is voor Jean-Pierre Hautekiet geen onbekende. Hij speelde er al vaak als gastbeiaardier.

De toren van het stadhuis in Damme huisvest sinds 1994 een beiaard met 39 klokken met een gezamenlijk gewicht van 1.168 kilogram. De twee oudste klokken, de klok der Neringen en de Zegeklok, dateren uit het einde van de 14e eeuw. 25 klokken dateren uit de jaren ’60, de overige uit de jaren ’80 en ’90. Het stokkenklavier voldoet aan de Europese normen waardoor beiaardiers uit de ruime regio er live concerten kunnen verzorgen. Dat gebeurt bij speciale gelegenheden. Een automatisch klokkenspel verzorgt elk half uur een deuntje.

Het Damse stadsbestuur deed destijds beroep op de Brugse stadsbeiaardier Aimé Lombaert om de Damse beiaard te vervolledigen. Vanaf 2009 nam Frank Deleu de taak en titel van stadsbeiaardier op zich. Het college van burgemeester en schepenen stelde hem op 17 februari 2009 officieel aan als eerste stadsbeiaardier van Damme. Deleu was ook stadsbeiaardier van Menen, Izegem, Kortrijk en Brugge.

Trots

De nieuwe Damse stadsbeiaardier Jean-Pierre Hautekiet uit Bredene studeerde in 1988 af aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. Hij is sinds 1997 ook stadsbeiaardier in Oostende, sinds 2001 in Veurne en sinds 2008 adjunct-stadsbeiaardier in Brugge.

We zijn trots op onze beiaard die sinds 1994 bijdraagt aan de sfeer in ons historisch stadscentrum”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We zijn Frank Deleu dankbaar dat hij zo’n lange periode de taak van stadsbeiaardier op zich nam en ons verblijde of liet verblijden met mooie concerten. We zijn ervan overtuigd met Jean-Pierre Hautekiet een even gepassioneerde opvolger te hebben gevonden. We kijken uit naar een verdere goede samenwerking vol aangename beiaarddeuntjes en -concerten.”