Damme ontvangt langste biertoost met open armen

De langste biertoost, de wereldrecordpoging die de Brugse Autonome Bierproevers (BAB) wilden organiseren in Brugge, gaat op 9 september door in Damme.

Die hadden ze eerder aangevraagd in Brugge, maar dat zag de stad niet zitten omdat de aanvraag te laat binnen kwam. Op de dag van de bierconsument willen ze samen met 2.000 bierfanaten het glas heffen in een lange rij.

Het oorspronkelijke plan was om een 2 lange mensenrijen te vormen in de drukke Steenstraat, tussen ’ t Zand en de Grote Markt. Maar de stad Brugge wilde geen vergunning geven voor het evenement, ook niet op de Vesten. Het stadsbestuur van Damme was het idee wel genegen. Momenteel staat het record voor de langste staande toost met 1253 mensen op naam van Portugezen.

BAD-glas

De organisatie heeft dus nu voor Damme gekozen, het parcours wordt eerstdaags vastgelegd, maar zeker is dat die aan het stadhuis zal starten. De Brugse Autonome Bierproevers laten intussen ook weten dat iedereen die in het bezit is van de BAD-glas welkom op is op 9 september. Die moeten ze meebrengen en ze betalen dan maar een euro inschrijvingsgeld. Ze raden ook iedereen aan om met de fiets te komen, want anders dreigt een verkeersinfarct.