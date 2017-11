Damme vindt het te complex om een fusie over de provinciegrenzen heen aan te gaan en wil zeker zijn dat er voldoende draagvlak is bij de bevolking. Op termijn zal het stadsbestuur wel een bevraging organiseren om te weten of Brugge, Beernem of Knokke-Heist de beste partner is om mee in zee te gaan.