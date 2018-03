Damse basisschool dreigt te verdwijnen

De toekomst van basisschool ’t Dambord in Damme is nog maar eens onzeker.

Voor volgend schooljaar zijn er 22 leerlingen ingeschreven en dat zijn er twee te weinig om de rationalisatienorm te halen, waardoor verdere subsidiëring door het Ministerie van Onderwijs in het gedrang komt. De school kan dan niet anders dan sluiten. Het probleem is het gebrek aan jonge gezinnen in Damme.

Volgend schooljaar zal sowieso nog starten, maar voor het jaar erop is onzekerheid troef. Er moeten nog minstens twee leerlingen bijkomen. Het schooltje biedt volgens de directie nochtans heel wat troeven. Door het beperkt aantal leerlingen verstrekken de leerkrachten er onderwijs op maat van het kind. Sterke leerlingen krijgen leerstof van een hoger niveau terwijl kinderen die het wat moeilijker hebben intens worden begeleid.